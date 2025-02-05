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24 Канал Новини світу У Путіна підтвердили контакти з Трампом
5 лютого, 20:39
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У Путіна підтвердили контакти з Трампом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Кремль вперше підтвердив наявність контактів з адміністрацією американського президента Дональда Трампа.
  • Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що контакти з адміністрацією США відбуваються за допомогою "лінії окремих відомств".

У Кремлі вперше визнали, що контакти з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "справді є". Раніше цю інформацію постійно заперечували.

Про це на брифінгу журналістам заявив речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков у середу, 5 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

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Що заявив Пєсков про контакти з Вашингтоном

Речник диктатора визнав контакти та повідомив, що взаємодія російської сторони з адміністрацією президента США Дональда Трампа відбувається за допомогою "лінії окремих відомств".

Контакти... справді є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу,
– заявив Пєсков.

Зауважимо, що це вперше у Кремлі зробили публічне підтвердження контактів з командою нового президента США.