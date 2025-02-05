У Путіна підтвердили контакти з Трампом
- Кремль вперше підтвердив наявність контактів з адміністрацією американського президента Дональда Трампа.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що контакти з адміністрацією США відбуваються за допомогою "лінії окремих відомств".
У Кремлі вперше визнали, що контакти з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "справді є". Раніше цю інформацію постійно заперечували.
Про це на брифінгу журналістам заявив речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков у середу, 5 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
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Що заявив Пєсков про контакти з Вашингтоном
Речник диктатора визнав контакти та повідомив, що взаємодія російської сторони з адміністрацією президента США Дональда Трампа відбувається за допомогою "лінії окремих відомств".
Контакти... справді є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу,
– заявив Пєсков.
Зауважимо, що це вперше у Кремлі зробили публічне підтвердження контактів з командою нового президента США.