У Путіна підтвердили плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС

1 червня 2021 , 16:24
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Джерело:

РИА Новости

Сторони нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі домовляються про зустріч на рівні очільників МЗС. Наразі дата зустрічі невідома.

Цю інформацію розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. 

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Пєсков заявив, що під час телефонних розмов Володимира Путіна з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель "неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ".

Прессекретар додав, що "принципово різні сторони з цим згодні". Однак доповнив, що поки дату не визначили. 

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  • Володимир Зеленський розповів, що під час минулої зустрічі нормандських радників представники Німеччини і Франції не змогли відповісти на питання, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.
  • Ба більше, очільник України заявив, що варто створити новий формат переговорів, у межах якого мовилося б водночас про Крим та Донбас. Володимир Зеленський розповів, що цей формат можна об'єднати з нормандським.
  • 22 травня глава МЗС Дмитро Кулеба зауважував, що українська сторона намагається "зібрати" нормандський формат на рівні міністрів. Однак очільник МЗС Росії Сергій Лавров є "достатньо професійним дипломатом, щоб дуже вишукано та красиво уникати цієї зустрічі".
Автор: Діана Квасневська