У Путіна після заборони інтерв'ю кажуть, що не бояться слів Зеленського

У Кремлі заявили, що "не бояться" публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, але нібито Роскомнагляд має перевірити матеріал російських ЗМІ "на предмет відповідності законодавству".

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова. Він запевнив, що Росія "не боїться" заяв Зеленського.

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Роскомнагляд оцінюватиме зміст цього інтерв'ю щодо відповідності нашому законодавству, власне, пов'язане просто, напевно, з необхідністю цієї оцінки,

– заявив Пєсков.

За його словами, є закони і дуже важливо не публікувати якусь інформацію, яка б прирівнювалася до порушення цих законів. Він також додав, що сам ще не дивився інтерв'ю.

Вчора, 27 березня, кілька російських видань взяли інтерв'ю у президента Зеленського. Загальна тривалість приблизно 1,5 години.

Одразу після цього в Росії почалася істерика, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати це інтерв'ю та погрожував журналістам перевірками. Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.

До теми дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: відео