У Росії закликали принести Путіна в жертву: у МВС оцінили загрози для диктатора
Російський пропагандист Александр Дугін після втечі окупантів з Херсону розкритикував Владіміра Путіна і фактично закликав вбити очільника Кремля. Насправді, Дугін висловив не тільки свою думку, але й великого прошарку ультранаціоналістів.
Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, Дугін і його однодумці вважають, що прийшов час більш рішучих і адекватних політиків, ніж Путін.
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Дугін "зламався"
Вадим Денисенко зазначив, що крім лібералів, в Росії викристалізувалась нова опозиція до очільника Кремля у вигляді ультранаціоналістів, які дуже хочуть, щоб прийшов до влади їх представник.
Він зазначив, що російська система на прикладі Дугіна показала, як швидко може зреагувати. І як людина, що втратила свою дочку, могла б перестати боятися за своє життя, висловлюючи ті думки, які хоче, – наскільки швидко вона злякалась і "зламалась".
В Росії, крім ультранаціоналістів, більш жодна політична сила не може вивести людей на вулиці. Але у них (ультранаціоналістів – 24 канал) таких планів поки що немає і найближчим часом не з'явиться,
– вважає радник.
Денисенко наголосив, що поки їде війна за розділ програм в межах системи існування дуже ослабленого арбітра Владіміра Путіна.
Пригожин і Кадиров хочуть увірватися у вищу політичну лігу
"Найголовніша, поки ще не оформлена, але дуже зухвала група – це ситуативний тандем Пригожина і Кадирова. Вони мріють отримати своє управління у Міністерстві оборони Росії", – мовить співрозмовник.
За його словами, Пригожин і Кадиров зараз мають дуже обмежений людський і фінансовий ресурс, і міноборони їм потрібно, щоб увірватися у вищу лігу російської політики.
Поки Путін буде робити й робить все від себе залежне, щоб утримати їх на відстані. Інколи дослухатись до них, але водночас не віддавати Міністерство оборони. Поки що говорити, що в Росії почалися бунти еліт зарано,
– вважає Денисенко.
Про бунти еліт в Росії поки що говорити зарано: дивіться відео
Розкол в оточенні Владіміра Путіна: коротко
- За словами російського опозиційного політолога Аббаса Галлямова кремлівська політична система розвалюється. Один з ймовірних сценаріїв розвитку подій – висування наступника, якому буде потрібно врятувати путінську систему від краху.
- На думку російського підприємця та опозиціонера Євгена Чичваркіна Путін ніколи не відмовиться від влади та не готовий до жодного транзиту. Опозиціонер впевнений, що очільник Кремля нікуди не збирається і не йде.
- Відхід окупантів під тиском ЗСУ з Херсона розпалив ідеологічний розкол між діячами, які підтримують війну, та президентом Владіміром Путіним, дії якого вони піддають жорстокій критиці. Така безпрецедентна ситуація може свідчити про зміни серед російської еліти.