Аж за 7 годин: у Путіна цинічно відреагували на звинувачення в підриві Каховської ГЕС

У Кремлі вперше відреагували на підрив російськими військовими Каховської ГЕС. У Путіна, попри неспростовні докази, відхрещуються від причетності до теракту.

Теракт окупантів на Каховській ГЕС російським ЗМІ прокоментував речник Кремля Дмітрій Пєсков, пише 24 Канал. Прихвостень Путіна озвучив цинічну та брехливу версію Кремля.

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Кремль заперечує причетність до підриву Каховської ГЕС

Пєсков стверджує, що підрив Каховської ГЕС це буцімто свідома "диверсія" Києва. Проте в українській розвідці заявили, що росіяни здійснювали підрив Каховської ГЕС дистанційно.

У ГУР МО заявили, що є факти та докази переміщення вибухових речовин, відповідної техніки росіян для здійснення контрольованого дистанційного вибуху.

Крім того, в українській розвідці нагадали, що вже неодноразово попереджали про плани Росії підірвати Каховську ГЕС.

Зі слів Пєсков можна зробити висновок, що Путін нібито ще не знає про російський теракт на Каховській ГЕС.

"Росія рішуче відкидає звинувачення в причетності до удару по Каховській ГЕС", – сказав представник Кремля. Однак російський пропагандист Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" все ж проговорився, що саме Росія відповідає за техногенну катастрофу.

Росія не володіє інформацією про загрозу на ЗАЕС

. Рух партизанів "Атеш" повідомив, що до підриву Каховської ГЕС причетний 1-ий батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ. Партизани опублікували список окупантів , які причетні до теракту.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, яку захопили росіяни. Проте в Кремлі кажуть, що буцімто загроз немає. При цьому Пєсков зізнався, що Москва не володіє інформацією про ситуацію на ЗАЕС. Він каже, що деталі потрібно уточнити.

Росія та її ставленики на окупованих територіях від ранку спростовували інформацію, що захоплені міста можуть бути затоплені. Поки Україна рятувала життя сотень людей, окупанти зволікали, чим створили загрозу для життя мирних людей.

Тепер же Москва раптом змінила свою думку. Пєсков цинічно каже, що підрив окупантам Каховської ГЕС може спричинити дуже важкі наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону. Цинічно, що Росія перешкоджає евакуації людей з Херсона, обстрілюючи місто з артилерії.

. Росії знадобилося близько 7 годин, щоб бодай якось відреагувати на підрив своїми військовими Каховської ГЕС. Натомість президент Володимир Зеленський відразу зібрав РНБО. Українська влада на всіх рівнях оперативно увімкнулася у роботу, щоб ліквідувати наслідки та врятувати людей і тварин.

Терактом на гідроелектростанції Росії створила загрозу й для окупованого Криму. Зокрема, у ЗСУ заявили, що півострів ризикує залишитися без води на роки. Однак у Кремлі живуть в іншій реальності: Пєсков цинічно каже, що граничний "запас міцності" щодо водопостачання Криму є.

Росія роками звинувачувала Україну, що та не дає воду до окупованого Криму. Тепер у Кремлі раптом кажуть, що мають альтернативні шляхи водопостачання до окупованого півострова.

Речник Путіна також намагається поширити пропагандистський наратив, що буцімто Каховську ГЕС підірвали, щоб залишити Крим без води. У такий спосіб він намагається перекласти відповідальність на Україну за дії Росії.

Кремль знову бреше про контрнаступ

Речник Путіна продовжив мантру російським пропагандистів про те, що Україна буцімто перейшла в контрнаступ. Йому раптом привиділося, що Україна буцімто "атакувала" гідроелектростанцію, адже нібито не досягає успіхів під час "контрнаступу".

Проте в Міноборони заявили, що теракт росіян на Каховській ГЕС зовсім не вплинув на позиції ЗСУ. Що більше, в Міноборони України стверджують, що все йде за планом.

Пєсков цинічно каже, що нібито Україна має нести відповідальність за російський теракт на Херсонщині. Схоже, брехню Росії підхопили в ООН, де досі не засудили дії російських терористів.