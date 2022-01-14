У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського щодо тристоронньої зустрічі

14 січня 2022 , 18:52

Джерело:

"РИА Новости"

У Кремлі відреагували на пропозицію Володимира Зеленського до Джо Байдена провести тристоронні перемовини разом з Володимиром Путіним. Там заявили, що заявили, що нічого не надходило.

Відповідну заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це він повідомив російським виданням. 

 До теми Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна

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Ні. Поки що нічого не надходило,
– сказав Пєсков про пропозицію Зеленського.  

Окрім того, посилаючись на джерела, видання написало, що нібито Україна, пропонуючи провести тристоронній саміт на найвищому рівні, не окреслила питання для обговорення.

До речі, мовиться про заяву Володимира Зеленського до президента США Джо Байдена. У ній 14 січня Президент України запропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. Наразі офіційний Київ очікує відповіді від Росії. Відомо, що Штати сприйняли пропозицію з інтересом.

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Автор: Діана Квасневська