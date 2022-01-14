У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського щодо тристоронньої зустрічі

У Кремлі відреагували на пропозицію Володимира Зеленського до Джо Байдена провести тристоронні перемовини разом з Володимиром Путіним. Там заявили, що заявили, що нічого не надходило.

Відповідну заяву зробив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це він повідомив російським виданням.

До теми Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна

У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського організувати тристоронні переговори

Ні. Поки що нічого не надходило,

– сказав Пєсков про пропозицію Зеленського.

Окрім того, посилаючись на джерела, видання написало, що нібито Україна, пропонуючи провести тристоронній саміт на найвищому рівні, не окреслила питання для обговорення.

До речі, мовиться про заяву Володимира Зеленського до президента США Джо Байдена. У ній 14 січня Президент України запропонував Джо Байдену організувати тристоронні переговори за участю Володимира Путіна. Наразі офіційний Київ очікує відповіді від Росії. Відомо, що Штати сприйняли пропозицію з інтересом.

Останні новини щодо нормандського формату

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч представників "нормандської четвірки". Однак точної дати політик не назвав.

7 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція й Німеччина впродовж наступних тижнів ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі.

До речі, востаннє зустріч в нормандському форматі відбулась в грудні 2019 року. З того часу Кремль блокує перемовини.

Зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція та Росія) організували для обговорення питання щодо агресії Росії проти України.

Росія саботує нормандський формат – дивіться відео