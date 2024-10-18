У Путіна є лише 3 варіанти використання війська КНДР

Росія планує поступово залучати північнокорейців до війни в Україні. Зокрема створений так званий "бурятський батальйон" за участю військових з КНДР, але 18 з них вже втекли. Однак у росіян є способи залучити їх до війни.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зазначивши, що є певні сумніви в професійності армії Північної Кореї. Їхні військові не брали участь в реальних бойових діях, а також перебували в замкнутому просторі своєї країни.

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Загалом у росіян є 3 варіанти залучення північнокорейців до війни.

В тилу

Вони можуть бути використані в недалекому тилу Росії для будівельних робіт, а також у допоміжних службах.

"Це дозволить вивільнити з цих ділянок росіян і спрямувати їх безпосередньо на лінію боєзіткнення і відповідно збільшити кількість особового складу на фронті", – пояснив майор запасу.

Легка піхота

Військових з Північної Кореї, якщо і зможуть росіяни використати на фронті, то як легку піхоту і тільки зі стрілковою зброєю.

Північнокорейці в своїй армії користуються технікою, яка хоч переважно і була побудована на базі радянської, проте модернізованою. Тому для того, щоб опанувати російську військову техніку – танки, БТР, міномети – їм знадобиться дуже багато часу. Йдеться не про тижні, а місяці,

– наголосив він.

Також потрібно враховувати ще й мовний бар'єр, який існує між північнокорейцями та росіянами.

На власній техніці

Є ще один варіант – коли військові КНДР приїдуть на фронт з власною технікою, на якій вони добре знаються.

Якщо планується залучити 10 тисяч військових з Північної Кореї, то для забезпечення їх технікою потрібно сотні її одиниць. Це танки, транспортно-заряджальні, паливно-мастильні, броньовані машини – БТР, БМП тощо,

– зауважив Олексій Гетьман.

Переміщувати всю цю кількість з Північної Кореї до Росії – велика проблема. Потрібні будуть величезні конвої по залізниці. Перевезти навіть 10 тисяч людей складно, а ще й техніку – це, на його думку, взагалі нереально.

Зверніть увагу! Росіяни можуть побоюватись залучати військових з Північної Кореї на окупованих територіях через реакцію міжнародної спільноти. В такому випадку російсько-українська війна перетвориться на світову. Тому, імовірно, ворог використовуватиме військових КНДР на своїй території, зокрема, Курщині.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент, який може бути залучений у війні в Україні. Його чисельність може сягати 10 тисяч військових. Також, як повідомив президент, на окупованих територіях України вже присутні офіцери з КНДР.