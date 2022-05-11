У Путіна є ресурси для продовження війни, – російський журналіст

Що твориться в голові Володимира Путіна зрозуміти важко. Однак наразі цілком очевидно, що формула його життя суттєво змінилася.

Раніше формула була така – глава Кремля живий, поки при владі. Зараз формула звучить так – Путін живий, поки він веде війну. Таку думку 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Що Путін робитиме далі

За його словами, зупинити війну для президента Росії немає жодної фізичної можливості. Адже після цього він доволі швидко втратить владу і життя.

Тому він (Путін – 24 канал) продовжуватиме війну. В нього є ресурси для цього,

– наголосив Яковенко.

Він пояснив, міф про те, що війна закінчиться, бо у Путіна закінчаться ресурси – помилковий. На думку журналіста, надалі глава Кремля продовжуватиме ескалацію війни, намагатиметься захопити нову територію та утримати те, що тимчасово окупував.

Розмови про те, що до Росії "приєднають" Херсонську область, думаю, це окрема історія. Заяви окупаційної "адміністрації" Херсона, найімовірніше, все ж спосіб особистого виживання для зрадників. Регіон не приєднають до Росії – їм не вижити, питання їхнього існування швидко розв'яжуть. Iгор Яковенко Російський опозиційний журналіст

"Перелому війни не буде"

Мобілізація, на думку Яковенка, буде черговим абсурдом та дуже великою помилкою. Очевидно, що відбуватиметься саботаж, адже:

підтримка війни в Росії сильно перебільшена;

охочих піти воювати, вмирати на українській землі дуже небагато, мотивація відсутня.

Журналіст відзначив, приріст в результаті призову буде завдяки дуже поганим підготовленим людям. Коли вони зустрінуться зі зброєю НАТО, в російській армії різко підстрибнуть втрати.

Якась кількість людей, яка матиме в руках щось стріляюче, збільшить кількість жертв на стороні України. Однак загалом це буде пушечне м'ясо. Вирішального перелому війни досягнути не вдасться,

– вважає опозиційний журналіст.

Він зауважив, що в кінцевому результаті буде значне збільшення кількості жерт російських військовослужбовців. Це, ймовірно, призведе до протестів.

"Мобілізація – це буде велика дурість, яка пришвидшить кінець путінського режиму", – додав Яковенко.

Мобілізація в Росії: що відомо

Сполучені Штати Америки не спостерігають жодних ознак "нової великої російської мобілізації".

Однак в Росії триває прихована мобілізація. На війну набирають "добровольців" серед безробітних та "казаків".

За інформацією розвідки, також окупанти відправляють воювати випускників училищ.

Росія продовжує незаконну мобілізацію українців у тимчасово окупованому Криму. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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