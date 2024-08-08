Україна закликає арештувати Путіна в Мексиці: навіщо очільника Кремля взагалі туди запросили

Мексика запросила Владіміра Путіна на інавгурацію новообраної президентки країни. Він є злочинцем у міжнародному розшуку, його мають право заарештувати у будь-якій державі, яка ратифікувала Римський статут.

Політолог Олексій Кошель розповів 24 Каналу, що Путіна, ймовірно, не арештують у Мексиці, хоч закон це дозволяє. Однак він підкреслив, що прохання представників нашої держави ув'язнити російського диктатора вкотре нагадує світу, що він військовий терорист.

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Чому Мексика запросила Путіна

На думку Олексія Кошеля, президент Росії без гарантій безпеки не піде на ризик перетнути кордон країни, де його можуть ув'язнити.

Багато країн зараз використовують Росію. Тимчасова дружба із кремлівським режимом може бути зумовлена особистою вигодою і Мексика, ймовірно, не є винятком,

– сказав політолог.

Він навів приклад, що Китай поволі захоплює ринки країни-агресорки, адже зараз 92% автомобілів у Росії китайського виробництва. Індія використовує дешеву російську нафту.

У Мексики може бути багато своїх прагматичних інтересів, зокрема використовувати дружбу з Росією для свого економічного посилення. Таких спокус достатньо багато,

– висловився Кошель.