У Путіна заявили, що Україна "хоче напасти на Росію"

У Кремлі розкидаються абсурдними заявами у бік України. Наприклад – про те, що це наша держава хоче напасти на Росію, а не навпаки.

Про це 2 лютого заявив Дмитро Пєсков, речник російського президента. Він цинічно переконував, що такий сценарій є цілком реальним через "націоналістичні настрої у владі".

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Росія необґрунтовано звинувачує Україну

Речник Путіна зухвало стверджував, що Україна розглядає можливість нападу на Росію. Мовляв, у такий спосіб вона спробує повернути тимчасово окупований Крим.

З огляду на націоналістично налаштовані елементи, причому не лише внизу, а й нагорі, у керівництві, цього не можна виключати,

– додав він.

Кремль хоче приховати свою агресію

Увесь цивілізований світ погоджується, що саме Росія у 2014 почала війну проти України, коли підступно окупувала наші території. Хоча у Кремлі публічно не визнають себе стороною конфлікту на Донбасі, приховати це не вдається. Адже усі факти вказують на протилежне. У 2022 році у Держдумі навіть заговорили про офіційне визнання своїх найманців. Там вже підготували відповідне звернення до Путіна. Чи підтримають його депутати – невідомо. Водночас у Москві відкрито обговорюють військову "допомогу" донецьким та луганським бойовикам.

Загрозу нового нападу Кремля усвідомлює низка держав. Адже Володимир Путін не припиняє нарощувати військову присутність біля кордонів. Міжнародні партнери України об'єдналися, аби посилити нашу обороноздатність та не допустити посилення російської агресії. Для цього передають озброєння та виділяють фінансову допомогу.

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