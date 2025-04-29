Генеральна проблема для Путіна: заява Кремля про "звільнення Курщини" зіграла проти Росії

Російського диктатора Владіміра Путіна давно дратує присутність українських військових на території Курської та Білгородської областей – це для нього справжня "заноза". Йому важливо витіснити ЗСУ з цих регіонів, тому йому брешуть про "звільнені території".

Однак там досі тривають запеклі бої, що грає проти самої ж Росії – вона не може перекинути війська на інші напрямки. Детальніше 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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Як Герасимов намагається врятувати власну шкуру

Начальник генерального штабу Росії Валєрій Герасимов доповів диктатору Владіміру Путіну про нібито повне "звільнення Курщини" від українських військ, однак Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував цю інформацію у звіті президенту Володимиру Зеленському.

Лакійчук наголосив, що перебування Сил оборони на територіях Курської та Білгородської областей залишається болючою точкою для Кремля. Перед "великоднім перемир'ям" Путін висунув 5 ключових вимог до військового командування. Серед яких головною була – витіснення ЗСУ з російських регіонів. Минув уже понад тиждень з моменту цих заяв, однак ситуація на фронті залишається без істотних змін.

Саме на Курському напрямку тривають одні з найгарячіших боїв. Хоча російські сили досягли локальних тактичних результатів, стратегічне завдання Кремля – повне витіснення українських сил – залишається невиконаним.

І що залишається Герасимову? Знову брехати. Згадайте, як він уже брехав про Бахмут – три чи чотири рази "брав" його протягом року. Так і тут – доповідає про "успіх",

– наголосив Павло Лакійчук.

Але для Путіна це вигідно: навіть якщо він особисто не вірить Герасимову, у нього є "відмазка". Мовляв, мені доповіли, значить, так і є. А винен тоді – начальник генерального штабу. Це така хитра гра диктатора, типова для кремлівської системи: зробити винним когось іншого, залишаючись "вірним своїм підлеглим".

Але головне навіть не те, які саме населені пункти контролюють ЗСУ на Курщині. Стратегічне завдання залишається тим самим, як і 8 місяців тому – скувати резерви противника. Утримати боєм найбільш боєздатні підрозділи росіян – морську піхоту, десантні дивізії. Ті сили, які Путін міг би використати на Покровському чи іншому напрямку, аби продемонструвати успіх.

Зверніть увагу! Втрати російської армії на Курському напрямку становлять 25,2 тисячі осіб, поранені – 36,2 тисячі. Північна Корея втратила третину свого контингенту.

Йому зараз гостро потрібна перемога – як для внутрішньої, так і зовнішньої аудиторії. Потрібно показати, що російська армія просувається на українській території та вибила ЗСУ зі своїх регіонів. Але цього не виходить зробити, замість наступу на інших напрямках російська війська змушені "варитися" на Курщині, де їх б'ють наші військові.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", у цьому й полягає головна проблема Путіна. Коли Герасимов знову бреше йому про "успіхи", він намагається врятувати власну шкуру. Але об'єктивно – жодних стратегічних досягнень на Курщині у росіян немає.