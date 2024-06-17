Які червоні лінії щодо Путіна є у Заходу: Мусієнко проаналізував заяви партнерів

Захід демонструє чіткі сигнали російському диктатору, які впливають на його подальші рішення та накази військовому командуванню. Серед таких сигналів – дозвіл Україні частково бити по території Росії західною зброєю. Партнери України реагують на ситуацію на фронті та перейшли з Путіним на діалог з точки зору демонстрації сили.

Мова сили та зброї найефективніше працює у випадку з Путіним, саме це має на нього суттєвий вплив. Таку думку висловив 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що Путін почув сигнал Заходу та яскравим прикладом цього стала ситуація в Харківській області.

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Путін не божевільний, але хоче, щоб так думали

Керівник Центру військово-правових досліджень озвучив, що попри кризу, негативні наслідки, агресивність і маніакальну одержимість Путіна знищити український народ і державність, він не божевільний в питаннях використання ядерної зброї та ескалації. Мусієнко наголосив, що Росія проявляє раціональність, коли її ставлять на місце. Яскравий приклад цьому – ситуація на Харківському напрямку.

"Захід продемонстрував червоні лінії, коли побачив ризики, що російська армія може вклинюватися вглиб української території на Харківщині. Очевидно ж, що в планах Росії було рухатися настільки далі, на скільки вони могли цього досягти й це б допустили ЗСУ. Їм не вдалося, а Захід послав чіткий сигнал, що Україна має право бити по території Білгородської та Курської областей, що вона і робить. Це змінює плани ворога", – розповів Мусієнко.

Заяви світових лідерів, які вплинули на Путіна

Керівник Центру військово-правових досліджень нагадав, що президент США Джо Байден напередодні поїздки до Нормандії в інтерв’ю ABC News сказав, що ATACMS не полетять по Кремлю. Мусієнко вважає, що він озвучив це з глибоким підтекстом.

"Він сказав "поки що", "зараз такого рішення немає", але я думаю, що це був сигнал Путіну, а якщо російські війська підуть далі та спробують розширити наступ на Харківщині чи Сумщині, наступним кроком може бути право для України в тому числі бити ATACMS. Що було б наступним кроком сказав уже президент Франції Емманюель Макрон виданню The Economist, що, в разі ризику обвалу фронту, думаю натякав він саме на Харківщину, Франція та інші держави можуть піти на те, аби ввести в Україну свої війська для виконання певних функцій", – озвучив Мусієнко.

Навколо Донеччини червоних ліній немає

Мусієнко з сумом зауважив, що червоні лінії спрацювали довкола ситуації на Харківщині, проте таких ліній Захід не окреслює стосовно того, що відбувається в Донецькій області.

По Донеччині таких червоних ліній у Заходу немає, там не сказали, що передадуть озброєння, яким Україна може вдарити по Ростовській області, на якій замикається вся логістика окупаційних військ, які в тій області ведуть наступальні дії,

– підсумував Мусієнко.

Заяви довкола ядерної зброї