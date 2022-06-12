Путіну поставили чотири незручних питання про війну з Україною

Війна триває четвертий місяць. Росія зазнає тяжких втрат: горить техніка, гинуть солдати й навіть генерали.

Публічні гарантії президента порушені: у зоні бойових дій виявилося не менше 600 призовників. Економіка тріщить по швах: у звітах Мінфіну справжня паніка.

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Майбутнє Росії вилітає в трубу

Проте Путін із нудним виглядом сидить у своєму кабінеті і бубонить одне й те саме: "Спецоперація йде за планом і відповідно до затвердженого графіка".

Відчуття, що всіх нас тут просто тримають за дурнів. За яким планом? Цей план більше нагадує трубу, в яку вилітає наше майбутнє.

Сьогодні я хочу поставити президентові Росії 4 питання про війну з Україною, які мені здаються важливими та вимагають відповідей. Я чудово розумію, звичайно, що він не побіжить негайно переді мною звітувати. Але вважаю принциповим, щоб ці питання звучали публічно та стимулювали громадську дискусію.

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Чотири питання для Путіна

Перше питання, яке я хочу поставити Путіну, стосується людських жертв. Зрозуміло, будь-яка війна супроводжується втратами. Але масштаб цих втрат – суспільно значуща інформація. Російський народ має право знати, яку ціну він платить за оголошену президентом "спецоперацію".

Востаннє міноборони оприлюднило дані про втрати аж 25 березня. Тоді нам повідомили, що у боях на території України загинув 1351 військовослужбовець та ще 3825 отримали поранення. З того часу минуло 2,5 місяці. Нові дані про втрати не публікувалися жодного разу.

Чому ця інформація приховується? Зазвичай так відбувається, коли втрати надто великі, їх замовчують, щоб не спричинити протести суспільства.

Путіну поставили чотири питання щодо війни з Україною / Фото Getty Images

Друге питання стосується солдатів термінової служби. Президент Путін кілька разів публічно обіцяв, що воювати з українською армією будуть лише контрактники, які свідомо роблять свій вибір. Ризикувати життям призовників Кремль нібито не має наміру...

Ще у березні міноборони визнало, що у частинах, відправлених воювати з українцями, опинилися призовники, деякі з них потрапили в полон.

Вражає ставлення до батьків загиблих військовослужбовців – замість вибачень та простого людського співчуття, вони отримують відвертого хамства загрози.

Питання моє, Володимире Володимировичу Путін, дуже просте: чи готові ви підтвердити, що матроси та солдати термінової служби не вирушатимуть на війну в Україну? І які гарантії ви можете надати російському суспільству? Одного вашого "чесного слова" вже недостатньо.

Внаслідок війни Росія неминуче стане біднішою. Уся надія на золотовалютні резерви, що роками відкладалися на чорний день. Але коли цей чорний день настав, з'ясувалося, що половина цих запасів була заарештована внаслідок західних санкцій і доступу до них уряд просто не має.

Моє (третій – 24 канал) питання до президента: а як люди мають виживати за цих умов? Чи розумів Путін, до яких жахливих наслідків може призвести так звана "спеціальна військова операція" в Україні?

Четверте питання, яке я хотів би поставити Путіну особисто, якби мені одного разу випала така можливість. Ви вже не юнак, у жовтні вам виповниться 70 років. Невже вас, віруючу людину, не бентежить і не лякає кров на ваших руках? Це нам міноборони не повідомляє про кількість загиблих в Україні, але ви знаєте реальну статистику, невже ви спокійно спите ночами?

Хлопчики криваві не ввижаються? Усі ми смертні, Володимире Володимировичу... Весь світ бачить, що ви не боїтеся людського суду. Ви впевнені, що валіза з ядерною кнопкою захистить вас від гніву людей і є гарантією вашої особистої безпеки. Але невже ви не боїтеся гніву Всевишнього? Опинившись перед Богом, що ви скажете?

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