Путін буде змушений йти на переговори та компроміси: як Захід може вплинути на це

Володимир Зеленський зараз перебуває із дипломатичним візитом у США. Саме там має відбутись представлення його плану, який мав би змусити Владіміра Путіна припинити війну на території України.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що дійсно є варіанти як можна зупинити війну. Однак перемога не обов'язково має бути військовою.

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За яких умов Росія припинить війну

На думку Максима Несвітайлова, перемога може настати через багато факторів. Головним із них є відсутність можливостей продовжувати бойові дії.

Цікаво. Дональд Трамп анонсував зустріч із Володимиром Зеленським під час його візиту до США, але вона так і не відбулася. Трамп заявив, що Зеленський нібито підтримує демократів у майбутніх виборах, хоча деякі союзники лідера республіканців стверджують, що це не так.

Політолог зазначив, що Трамп раніше говорив, якби барель нафти коштував 40 доларів, а не близько ста, то Росія не могла б продовжувати війну.

Це частково є правдою, адже Росія продовжує продавати нафту та газ. Є ще багато засобів, які можуть вплинути на країну-агресорку, але це має бути комплексний підхід,

– сказав він.

Несвітайлов наголосив, якщо у кремлівської влади будуть засоби продовжувати війну, то вона це робитиме, але без грошей агресія неможлива.

"Якщо зараз створити глобальні проблеми для російської економіки й паралельно посилити економічну спроможність України, то Путін буде змушений йти на переговори та компроміси", – висловився експерт-міжнародник.