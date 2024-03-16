Хоче режим як у Кім Чен Ина: що саме подобається Путіну в ідеології Північної Кореї

Про взаємини Владіміра Путіна та Кім Чен Ина ходять "легенди". Глава Кремля підтримує зв'язок зі своїм північнокорейським колегою не тільки через його допомогу із постачанням зброї для війни з Україною.

Путін рівняється на Кім Чен Ина та прагне створити таку ж династичну модель правління як у КНДР. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник, блогер, опозиційний політик Марк Фейгін, зауваживши, що поки диктатору не вдається цього зробити.

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Бажання Путіна – династична держава

Режим Кім Чен Ина існує багато десятиліть. Після Корейської війни у 1950 – 1953 роках сім'я Кіма побудувала ідеологічну систему, яка зокрема вміщувала російський світогляд зі східною специфікою, що зрештою змінило корейців. Варто глянути лишень, як КНДР кардинально відрізняється від мирної Південної Кореї.

У Пхеньяні вже давно побудовані династичні принципи. Нікому навіть у голову не може прийти, що "руль" правління займе якась людина не з сім'ї Кімів. У країні ухвалили рішення, щоб система продовжувалася через кровний зв'язок – дітей.

Путінський режим поки не ідеологічний. Не склалися ознаки, які б дозволили безболісно робити доньок та синів наступниками Путіна. Він лише на початку цього шляху. Тому Путін ще поки не перестрибнув режим Кім Чен Ина,

– наголосив Фейгін.

Чи матиме династія Путіна успіх

Фейгін припустив, що Владімір Путін до 80 років прагне остаточно підрихтувати свій режим під династичну та тоталітарну диктатуру, яка з прогнозованою незмінною владою повинна продовжуватися після чинного глави Кремля.

Путін зараз зайнятий тим, що буде після нього. Це потрібно робити у цьому десятилітті, до того ж таки він залишається при владі. Він збирається йти далі, не тільки до 2030 року. Він не має іншого уявлення, як себе пролонгувати до 2040 року і взагалі до того, наскільки дозволять фізичні кондиції,

– зазначив блогер.

Російський президент змусить народ Росії примиритися з тим, що його замінить хтось із його родичів. У Кремлі зараз активно працюють, щоб підвести до цього ідеологію – "а чому крісло Путіна має посісти близька людина". Імовірно, росіяни вже мають розуміння, як це реалізувати. Якщо люди не приймуть такий сценарій, їх усуватимуть традиційно через репресії.

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