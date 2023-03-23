Путін має привід для тривоги: Сі Цзіньпін приглядається до наступників глави Кремля

Ймовірно, на місце очільника Росії замість Путіна є конкретні претенденти. На це зовсім випадково натякнув президент Китаю під час свого візиту до Москви.

Про це 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, російському диктатору Владіміру Путіну треба уважніше придивитися до свого близького оточення.

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Китай дав Путіну неоднозначний знак

Ігор Яковенко пояснив, що Сі Цзіньпін розраховує на довгу гру і на те, що він прийшов до влади в Китаї назавжди. Проте вічне правління зовсім не гарантоване Путіну.

Коли він сказав Путіну: "Бережіть себе", то зрозуміло, що ці слова звучали достатньо двозначно,

– переконаний він.

На його думку, коли людина "з подвійним дном" кидає на прощання таку фразу, то це привід для Путіна почати хвилюватися та уважно дивитися по боках.

"Подібного характеру слова у визначених колах – це загроза", – зауважив Яковенко.

Опозиціонер резюмував, що це ще й означає, що очільник Китаю розраховує на різні варіанти.

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Путіну прийшов кінець

Опозиціонер повідомив, що сьогодні Путін виконує роль своєрідного анестезіолога стосовно Росії, щоб вона не пручалася.

Відповідно до Конституції Росії, якщо Путін себе не вбереже, то наступним має бути Міхаіл Мішустін (голова уряду РФ – 24 Канал),

– розповів він.

На його думку, в Росії ширяться чутки про те, що наступником Путіна може бути й Патрушев молодший.

"В принципі Путін 100% ніякого наступника не допустить. Він прекрасно розуміє, що єдина його можливість вижити – це зберегтись біля влади", – зосередив увагу він.

Яковенко додав, що у будь-якому випадку спокійне життя в російського диктатора закінчилося.

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