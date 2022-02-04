Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним, – заступниця глави Міноборони

Заяви про те, що Володимир Путін божевільний – російський наратив. Насправді саме такі думки є однією зі стратегій глави Кремля.

Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, Путін планує кожен крок.

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"Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним. Він не божевільний, він дуже добре прораховує всі свої кроки і знає, що він робить", – сказала Ганна Маляр.

Паніка є одним із завдань Росії

Заступниця глави Міноборони зазначила, що глава Кремля зважує свої кроки, саме тому не ухвалене остаточне рішення, у який спосіб розвиватиметься напруга, яку створює Росія.

Крім того, Ганна Маляр пояснила, що паніка у суспільстві є одним із завдань Росії.

"Вони над цим працюють не тільки зараз, а загалом. Тому що внутрішня дестабілізація дозволяє простіше впоратися з територією, яку потрібно або фактично окупувати. Тому сьогодні є певний страх", – сказала Маляр.

Ймовірний наступ Росії: коротко

У міністерстві оборони США зафіксували збільшення кількості російських військ поблизу українських кордонів. Водночас речник відомства Джон Кірбі зазначив, що у Путіна є "багато варіантів і він може реалізувати деякі з них".

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія перекинула у Білорусь "найбільшу кількість військ з часів Холодної війни".

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що концентрація військ Росії біля кордонів турбує, проте з військового погляду загрози немає.

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