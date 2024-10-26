У Путіна все пішло не так, росіяни намагаються прикрити проблему: зведення від Світана

Саміт БРІКС, який відбувся у Казані, не виправдав сподівань Путіна. Учасники зустрічі чітко вказали главі Кремля на його місце.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що Путін також нафантазував успіхи російської армії в Курській області.

Зверніть увагу Російським пропагандистам надіслали "інструкції" з висвітлення саміту БРІКС, – ISW

Путін зганьбився на саміті БРІКС

Світан нагадав, що в ніч на 26 жовтня росіяни здійснили комбіновану терористичну атаку на низку міст України. Зокрема, окупаційні війська атакували Київ "Шахедами", а по Дніпру вдарили балістикою, внаслідок чого є загиблі.

Значить, завдання таке й стоїть нині. Або у Путіна все пішло не так по Казані: а там у нього реальні проблеми – його практично спустили в унітаз всі учасники БРІКС,

– заявив полковник запасу.

А нам, наголосив він, потрібно збільшувати щільність ППО. Самі ми з цим не впораємося, тому потрібно звертатися до західних партнерів, аби вони пришвидшили постачання обіцяного. Водночас треба продовжувати показувати їм терористичну сутність Путіна.

Шалені втрати росіян на Курщині

Полковник запасу зауважив, що втрати росіян на Курщині приблизно такі, якими мають бути за час інтенсивних боїв. Противник залучив там приблизно 40 – 50 тисяч осіб, тож третину з них Сили оборони відмінусували вбитими та пораненими.

Втрати доволі неймовірні навіть для Росії, якщо дивитися суто по виділених силах і засобах на Курський напрямок,

– сказав Світан.

За його словами, завищуючи кількість українських військових, які начебто перебувають на Курщині, росіяни намагаються прикрити свою проблему.

Водночас, наголосив він, Путін намагався показати учасникам саміту БРІКС, що в Курській області є "незначні проблеми". Російський диктатор нарозповідав там казок, що нібито "частину українських військ взято в оточення".

Немає там оточення військ ЗСУ, і не буде, резюмував полковник запасу. На Курщині перебувають добре скомплектовані українські частини під гарним керівництвом. Росіянам не вдалося покласти наш зв'язок, тому керованість військ там хороша.