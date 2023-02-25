ПВК "Вагнера" в такому вигляді – політична помилка Путіна, – ексспівробітник КДБ

ПВК "Вагнер" стала місцем основної "роботи" для багатьох зеків та алкоголіків з Росії. Від самого початку свого створення ПВК виконувала зовсім інші функції.

Епічну історію занепаду ПВК "Вагнера" 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, ПВК від початку задумувались як продовження ГРУ для роботи за межами Росії.

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Прикриття для Росії

Сергій Жирнов зазначив, що ПВК початково створювались задля того, щоб здійснювати геополітичні військові жести в країнах Африки та в Сирії. При цьому дії таких ПВК не спричиняли якихось звинувачень в сторону російської держави, оскільки Росія начебто була не при справах.

ПВК – це політична помилка Путіна, бо вона не для цього задумувалась. ПВК задумувались як продовження ГРУ для роботи закордоном. ПВК це Арика та Сирія, а також можливість робити якісь військові геополітичні жести закордоном не породжуючи винуватості Росії як держави,

– сказав Жирнов.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії розповів, що коли створювалась ПВК "Вагнер", туди набирали тільки еліту та був жорсткий відбір. Туди не брали п’яниць, зеків та інших сумнівних людей.

На думку Сергія Жирнова, Владімір Путін використав цю ПВК для війни з Україною, щоб "зменшити" офіційні втрати російської армії, бо загиблих військових ПВК не рахували у загальній статистиці.

Для чого створювали ПВК "Вагнер": дивіться відео

Після того, як "вагнерівців" почали використовувати у війні, туди почали набирати увесь "зброд".

"Спочатку туди набрали усіх тих, хто раніше намагався вступити в цю ПВК, але їм було відмовлено з різних причин – пияцтво, злочини, сумнівні зв’язки тощо. Спочатку набрали цих, а коли вже і їх стало не вистачати, тоді з’явилась історія зі злочинцями, – зазначив Жирнов.

Цинізм для "своїх"

Ексспівробітник КДБ також зазначив, що історія з зеками дуже цинічна, бо їх фактично обдурюють, коли кажуть, що відслуживши певний час їх відпустять. За словами Жирнова, їх не відпустять, бо їхнє завдання – це розміновувати мінні поля власними тілами.

На думку Сергія Жирнова, ці в’язні не протримаються 6 місяців, а ті хто протримається буде пораненим, або залишиться інвалідом. В такому стані вони е будуть здатні, щоб відстояти свої елементарні права та здійняти "галас" щодо цієї ситуації.

Це смертники, їм просто не кажуть, що вони смертники, їм кажуть, що вони протримаються 6 місяців й у них буде амністія. Але ніхто з них 6 місяців не протримається. Вони всі будуть або трупами, або пораненими,

– зазначив Жирнов.

Він порівняв цю ситуацію з великою кількістю поранених радянських військових, які повернулись з Афганістану й залишились фактично наодинці зі своїми проблемами, бо ніхто за ними не піклувався.

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