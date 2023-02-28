В Одесі поліція не допустила масову бійку ПВК "Редан"

ПВК "Редан" планували влаштувати масову бійку в Одесі. Та поліція запобігла інциденту.

Молоді люди планували бійку 27 лютого, про що написали у чаті. Адже цей небезпечний рух передбачає, що його учасники – прихильники насильства.

До теми Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

Що відомо про інцидент в Одесі

Вчора (27 лютого – 24 Канал) біля торгового центру "Панорама" на Таїрова (мікрорайон – 24 Канал) поліцейські не допустили масової бійки серед молоді,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що учасники руху написали у групі в телеграмі, що планують 27 лютого на 15 годину зіткнення між двома молодіжними рухами. Їхніми "супротивниками" мав стати інший молодіжний рух "офніки".

Учасники руху в Одесі: дивіться відео

Варто зауважити, що у багатьох містах України поліція реагує на планування бійок між цими рухами. Зокрема:

27 лютого у Львові рух намагався влаштувати масову бійку в центрі міста;

у Харкові поліція затримала учасників руху, адже вони також планували бійку. Правоохоронці мали запросити до відділку батьків дітей та провести з ними бесіду;

у Києві ПВК "Редан" також планував так звану "акцію", а саме – сутички на Печерську.

Що відомо про ПВК "Редан"

Субкультура ПВК "Редан" виникла в Росії. Її прихильники вважають, що вони проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.

Учасники субкультури носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до аніме Hunter x Hunter.

Щодо слова "ПВК" у назві, то кажуть, що це жарт. Мовляв, вони не асоціюють себе з приватною військовою компанією. Очолює рух хлопець, якого звуть Алі та який грає у Dota 2 і Counter-Strike.

Підлітки стали відомі тим, що влаштовували в Росії сутички з футбольними фанатами в низці російських торгових центрів. Бійки вже були в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Новосибірську. Деяких підлітків поліція затримала.

В Україні їх помітили в Івано-Франківську та інших містах, де вони планували сутички та бійки.

! 24 Канал телефонував у пресслужбу поліції Одеси. Там пообіцяли розмістити офіційний коментар на сайті Головного управління поліції в Одеській області.