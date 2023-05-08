Журналіст спробував записатися у ПВК "Вагнер": йому натякнули на смерть в Україні

Російський опозиційний журналіст намагався влаштуватися до лав ПВК "Вагнер". Утім, там не стали приховувати того, що їх найманці в Україні не виживають.

Російський медійник подзвонив вербувальнику ПВК. Під час телефонної розмови він запитав у нього про те, чи відрізняється зарплата у напрямку африканського континенту та України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Пригожин заявив про операцію "Бахмутська м'ясорубка": у ЗСУ пояснили, що це означає

"Премія для родичів"

Представник вагнерівців натякнув, що зарплату, отриману на війні в Україні, витратити самому буде неможливо.

Українську премію будуть витрачати родичі, а африканську будеш витрачати самостійно. Ну такий, найвагоміший аргумент,

– сказав представник ПВК "Вагнер".

Журналіст оторопів і вирішив уточнити щодо рівня "виживання" в Україні. Натомість окупант засміявся у відповідь.

"Розуміння є, так?" – засміявся вагнерівець.

І дійсно, розуміння щодо того, як ЗСУ знищує російське "гарматне м'ясо" таки є.

Втрати росіян на війні в Україні