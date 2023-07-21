ПВК "Вагнера" наганяє страх на Лукашенка, – Жданов розповів, як диктор намагається захиститися

Після невдалого заколоту у Росії вагнерівців разом з Євгєнієм Пригожиним вигнали до Білорусі. "Кухар Путіна" обіцяє зробити білоруську армію "другою" у світі, а після цього вирушити "у новий шлях" – в Африку.

Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він додав, що наразі Збройні сили Білорусі проводять спільні навчання з найманцями Пригожина.

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Лукашенка не допустять до справ ПВК "Вагнера"

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко, ймовірно, перетягнув на себе частину ковдри, оскільки надав базу як житлового фонду, так і навчально-матеріальну для підготовки найманців ПВК "Вагнера".

Найманців Пригожина розселили, зараз розіб'ють по підрозділах й групах. Далі вони пройдуть допідготовку, якесь бойове злагодження й після цього їх перекидатимуть у ті країни, де вони виконуватимуть бойові завдання.

Він (Лукашенко – 24 Канал) не буде сильно вмішуватися в роботу вагнерівців, туди його ніхто не впустить. Однак ПВК "Вагнера" може наганяти страх на Лукашенка,

– зазначив Жданов.

Нещодавно з'явилася інформація від білорусів. Місцеві написали, що бригаду сил спеціальних операцій, яка перебуває на шляху в Мінськ із села Цель, де розміщені вагнерівці, привели у стан підвищеної готовності. З метою, аби не допустити висування "Вагнера" на Мінськ.

"Діяльність вагнерівців в Білорусі націлена не в бік України, поки що вони концентрують увагу на Африці й на заробітку грошей", – додав військовий експерт.

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"Великі" справи вагнерівців

"Ця промова людини схожої на Пригожина й зі схожим голосом. Чому так говорю, адже обличчя не було видно", – сказав військовий експерт.

Ватажок вагнерівців розповідає про "великі" справи вагнерівців. Мовляв, найманці повинні їхати в Африку. У них там роботи багато: охорона алмазних копій, політичних діячів, складів, комунікацій тощо.

Що відомо про перебування вагнерівців у Білорусі

З 15 липня найманці ПВК "Вагнера" почала переміщуватися до наметового табору під Осиповичами в Білорусі.

На території білоруської військової частини в селищі Цель зафіксовано щонайменше 485 одиниць техніки. Є дані, що саме у цей населений пункт прямували бійці російської ПВК "Вагнера".

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі будуть інструктувати білоруських та російських військових. Решта вагнерівців матимуть завдання "нервувати" зокрема Польщу.