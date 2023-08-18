Кому чекати на неприємності через вагнерівців у Білорусі: у ГУР дали неочікувану відповідь

Після провального заколоту Пригожина вагнерівців перекинули до Білорусі. Відтак ці озброєні злочинці загрожують відразу і ЄС, і НАТО. Але в ГУР заявили, що неприємності чекають на інші держави.

В ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, на кого очікують неприємності від вагнерівців у Білорусі. І мовиться не про Польщу, країни Балтії та Україну, передає 24 Канал.

Читайте також Путін боїться війни на роки: у розвідці спростували російську ІПСО про затяжні бойові дії

Білорусь – логістичний хаб вагнерівців

Отже, журналісти спитали, кому варто очікувати на неприємності, пов'язані з присутністю вагнерівців у Білорусі. Андрій Юсов своєю відповіддю здивував.

Країнам Африки насамперед. Тому, що ті самі вагнерівці використовують Білорусь, зокрема, як логістичний хаб, щоб далі виконувати свої завдання на традиційному для них напрямку,

– наголосив Юсов.

Якщо говорити про Україну, то для нас за останній час ситуація не змінилася. Представник ГУР МО додав, що наша держава уважно слідкує за тим, що відбувається. Вона моніторить пересування вагнерівців.

"Стосовно постійних таких подразнень на кордоні з Європейським союзом і з НАТО. Так, це елемент гібридної війни, інформаційних провокацій. Наразі не більше", – констатував він.

Представник ГУР МО також назвав логічними та правильними реакції Польщі та країн Балтії. Вони, з урахуванням можливих ризиків, посилюються, щоб дати відсіч вагнерівцям, якщо це буде потрібно.

За словами Юсова, активності вагнерівців не випадкові. Одне з завдань – відволікати сили та засоби, щоб Україна отримувала менше допомоги. Паралельно з цим має наростати напруга на кордоні між Білоруссю та НАТО.

Що буде, якщо вагнерівці підуть на Польщу