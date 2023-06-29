ПВК "Вагнера" більше не воюватиме в Україні, – Буданов

29 червня 2023, 15:16
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Джерело:

"Українська правда"

Кирило Буданов заявив, що ПВК "Вагнера" завдали втрат військово-космічним силам Росії. Крім цього, вони більше не братимуть участь у бойових діях в Україні.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов переконаний, що завдяки заколоту Пригожина вдалося зруйнувати міф про непохитність російського режиму.

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Як заколот Пригожина допоміг Україні

Буданов розповів, що внаслідок заколоту Пригожина відбулось кілька хороших для України подій:

  • Російське керівництво скомпрометоване,
  • Були завдані втрати військово-космічним силам Росії,
  • ПВК  "Вагнера" більше не воюватимуть проти України. А це найефективніший російський підрозділ.

Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам Росії. А ще – ПВК "Вагнера" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну,
– сказав Буданов.

Він також повідомив, що наразі вагнерівці перебувають на базі в Луганську, яка існує з 2014 року. Також вони досі є у деяких районах на Півдні України, але участі у бойових діях, за словами очільника ГУР, не приймають.

Раніше про те, що вагнерівці зараз не воюють, говорила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Яка доля може чекати на вагнерівців

  • Ввечері 26 Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі".
  • 27 червня пропагандистські ЗМІ написали, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів збройних сил Росії.
  • Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що тепер ПВК "Вагнера" просто не буде. За його словами, частину, яка влаштувала заколот, ліквідовують, її прапор знищують, а офіцерів – розжалують, судять або вбивають. 
  • Тим часом Олександр Лукашенко хоче отримати з цього виходу. Зокрема, повідомляють, що 8 тисяч вагнерівців нібито можуть розмістити в Білорусі. А сам білоруський диктатор заявив, що найманці Пригожина передадуть йому свій бойовий досвід. Водночас аналітики сумніваються, що так буде.

Автор: Анастасія Кушпіт