ПВК "Вагнера" більше не воюватиме в Україні, – Буданов
Джерело:"Українська правда"
Кирило Буданов заявив, що ПВК "Вагнера" завдали втрат військово-космічним силам Росії. Крім цього, вони більше не братимуть участь у бойових діях в Україні.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов переконаний, що завдяки заколоту Пригожина вдалося зруйнувати міф про непохитність російського режиму.
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Як заколот Пригожина допоміг Україні
Буданов розповів, що внаслідок заколоту Пригожина відбулось кілька хороших для України подій:
- Російське керівництво скомпрометоване,
- Були завдані втрати військово-космічним силам Росії,
- ПВК "Вагнера" більше не воюватимуть проти України. А це найефективніший російський підрозділ.
Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам Росії. А ще – ПВК "Вагнера" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну,
– сказав Буданов.
Він також повідомив, що наразі вагнерівці перебувають на базі в Луганську, яка існує з 2014 року. Також вони досі є у деяких районах на Півдні України, але участі у бойових діях, за словами очільника ГУР, не приймають.
Раніше про те, що вагнерівці зараз не воюють, говорила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Яка доля може чекати на вагнерівців
- Ввечері 26 Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі".
- 27 червня пропагандистські ЗМІ написали, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів збройних сил Росії.
- Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що тепер ПВК "Вагнера" просто не буде. За його словами, частину, яка влаштувала заколот, ліквідовують, її прапор знищують, а офіцерів – розжалують, судять або вбивають.
- Тим часом Олександр Лукашенко хоче отримати з цього виходу. Зокрема, повідомляють, що 8 тисяч вагнерівців нібито можуть розмістити в Білорусі. А сам білоруський диктатор заявив, що найманці Пригожина передадуть йому свій бойовий досвід. Водночас аналітики сумніваються, що так буде.