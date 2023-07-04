"Вагнера" як окремої одиниці вже немає, – Череватий розповів, хто замінив вагнерівців на фронті

Після заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці чомусь зникли з поля бою в переважній більшості. Зараз ПВК "Вагнера" намагаються замінити іншим підрозділом, однак їхня ефективність є в рази нижчою.

Окремі бійці з "Вагнера" досі залишаються в Україні. Втім, це доволі незначна кількість. Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угрупування військ із комунікацій Сергій Череватий. Крім того, вагнерівці, що залишились зараз можуть воювати під керівництвом регулярних військ Росії.

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Підрозділів ПВК "Вагнера" вже немає в Україні

Ще до 24 липня вагнерівці залишались на фронті. Хоч і Євгеній Пригожин, і росЗМІ розповідали, що їх уже давно відвели. Однак після заколоту ситуація змінилась.

Підрозділів "Вагнера" немає, ми можемо чітко констатувати. Можливо, як елемент регулярної сили, але їх як окремої одиниці вже немає,

– наголосив Сергій Череватий.

Абсолютна більшість з ПВК "Вагнера" зараз не воює в Україні. Вони зазнали разючої поразки, тому змушені були відійти. Саме невдачі на фронті переросли у конфлікт вже на території Росії. Хоч і закінчився він швидко.

"Зародилось усе тут (в Україні – 24 Канал). Якби була перемога, вони б усі возвеличували свого фюрера, говорячи, що так все було і задумано. А поразки ніхто не захотів ділити, відтак почались постійні суперечки, які переросли в заколот", – зазначив заступник командувача Східного угрупування військ.

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Ким замінили вагнерівців

Спочатку як підмога, а потім й остаточна заміна, на фронті воюють підрозділи "Шторм Z". Вперше штурмові роти з'явилися на полі бою приблизно у квітні.

Росіяни в неймінгу – "боги", вони як тільки не назвуть. "Шторм Z", напевно, тому що там зеки переважно. Насправді це така не зовсім вдала спроба повторити "успіх", в їхньому розумінні, "Вагнера",

– зауважив Череватий.

Що цікаво, ключовим недоліком у системі цінності росіян, звісно, є відсутність розстрілів серед військових "Шторм Z". Відповідно, і "кривавої" дисципліни, як у вагнерівці немає. Своєю чергою, це призводить до відсутності нон-стоп штурмів, як у "Вагнера".

"Їх кидають на штурми на Лимано-Куп'янському напрямку зокрема. Але затятості, яка була у "Вагнера", немає. Бо вони розуміли, якщо відступлять – їх гарантовано вб'ють командири", – розповів Череватий.

Тому бійці "Шторм Z" часто проявляють свою кримінальну натуру щодо своїх же співслужбовців та мирного населення.

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