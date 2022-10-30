Гірше вже нікуди: ПВК "Вагнера" набирає зеків для нестандартних цілей в Україні

ПВК "Вагнера" змінила критерії відбору бойовиків для війни в Україні. Російський олігарх Євгеній Пригожин вирішив зробити ставку на кількість, відмовившись від якості.

У розвідці Міноборони Британії припускають, що ПВК "Вагнера" все менше звертає увагу на якості бійців, яких наймає. Головна ціль незаконного збройного формування – набрати якомога більше бойовиків.

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Зеків і хворих бойовиків можуть використати для будівництва "лінії Вагнера"

Британська розвідка в огляді за 30 жовтня нагадала, що російський олігарх Євгеній Пригожин, що організував ПВК "Вагнера", фактично визнав, що вони змінили свої критерії відбору.

Відтепер до ПВК "Вагнера" набирають засуджених за скоєння злочинів та людей з серйозними хворобами, як ВІЛ та гепатит С.

Розвідка зазначає, що в попередніх конфліктах, де залучали цих найманців, ПВК "Вагнера" підтримувала досить високі критерії відбору новобранців і більшість раніше були військовими регулярної російської армії.

Натомість зараз набір в'язнів із серйозними хворобами "підкреслює підхід, який пріоритизує кількість над досвідом чи якістю". Крім того, у розвідці Британії припустили, що зеків і хворих бойовиків можуть використати для будівництва "лінії Вагнера".

Пригожин нещодавно говорив про плани створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього потрібні були б значні трудові ресурси. Тож цілком можливо, що частина новобранців з-поміж ув'язнених початково будуть залучені для будівництва ліній оборони,

– зазначає розвідка.

"Лінію Вагнера" помітили на Сході

21 жовтня ЗМІ опублікувати супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти побудували майже двокілометрове укріплення на Луганщині. "Лінію Вагнера" помітили біля окупованого міста Гірське, що в Луганській області.

Повідомляється, що будівництво траншеї велося у 2 етапи – наприкінці вересня та на початку жовтня. ПВК "Вагнера" заклала 4 ряди протитанкових пірамід, сподіваючись, що вони зупинять потенційний наступ ЗСУ.

Опозиційні медіа Росії зазначають, що будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що оборонні споруди на Луганщині – це, швидше за все, медійна картинка. Ще один військовий експерт Павло Нарожний теж вважає, що "лінія Вагнера" на Луганщині не допоможе окупантам.

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