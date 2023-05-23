США назвали країну, через яку ПВК "Вагнера" намагається купувати зброю

Держдепартамент США заявляє, що ПВК "Вагнера" намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання. Для схеми приватна військова компанія використовує іноземних постачальників.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу розповів, що Вашингтон поінформований про те, що ПВК "Вагнера" використовує для придбання зброї Малі, пише 24 Канал. Саме через Малі найманці й намагаються отримати зброю.

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США не підтверджують купівлю зброї для ПВК "Вагнера"

Водночас у США заявили, що поки не фіксували, щоб спроби ПВК "Вагнера" щодо купівлі зброї були завершені.

Є ознаки того, що ПВК "Вагнера" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і спрямувати цю зброю через Малі, яка (використовується) як третя сторона. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією,

– сказав представник Держдепу.

За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК "Вагнера". Він додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.

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