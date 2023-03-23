Фізично ПВК "Вагнера" вже закінчилася, – майор ЗСУ про "переїзд" компанії в Африку

Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що "вагнерівці" нині зазнають великих втрат, і ЗСУ може цим скористатися, здійснивши наступ, аналогічний тому що відбувся минулого року на Харківщині.

Майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що спочатку під Бахмутом "вагнерівців" було щонайменше 45 тисяч, зокрема кримінальників, деяким навіть не давали бронежилети та каски. Зараз їх залишилось не більше 7 тисяч. І тепер їхній ватажок Пригожин заявляє, що вони будуть кудись відходити і переформатовуватись.

Дивіться також Пригожин зацікавлений в поразці під Бахмутом, – Піонтковський назвав причину

Це нам на користь

Він зазначив, що наразі невідомо, який у "вагнерівців" моральний стан.

Але з точки зору військової одиниці – 45 тисяч, навіть погано навчених, це велика сила. 7 тисяч – це теж велика цифра. Але в порівнянні з тим, що було, можна вважати, що ця приватна військова компанія існує де-юре. А по факту фізично вона вже закінчилась,

– вважає майор ЗСУ.

За його словами, Пригожин зараз перемикається на політичні розбірки, забуваючи про військову справу, і це нам тільки на користь.

Ситуація на фронті: дивіться відео

Поїде туди, де платитимуть гроші

Західні ЗМІ повідомили, що Пригожин виведе свою приватну військову компанію з України і переїде з "вагнерівцями" до Африки, де вони будуть шукати спосіб застосувати свої сили.

Військовий експерт пояснив, що приватна військова компанія чимось схожа на охоронну компанію. Вона може займатися не тільки військовими справами, а також супроводом вантажів, здійснювати охоронну діяльність. І вона зазвичай не фінансується з держбюджету, а існує на приватні гроші людей, які можуть її найняти.

"Цілком ймовірно, що Пригожин, посварившись остаточно з Шойгу, Герасімовим і Путіним, поїде кудись, де йому будуть платити гроші, а його компанія виконуватиме військово-поліцейські і охоронні функції", – наголосив Олексій Гетьман.

Що відбувається з ПВК "Вагнер": важливе