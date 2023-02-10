До ПВК "Вагнера" хочуть "10 мільйонів американців": в ISW відзначили абсурдні заяви Пригожина
Джерело:ISW
Росія продовжує зазнавати шалених втрат на війні проти України. Тож уже замислюється, де взяти нових бійців. От, Пригожин переконаний, що завербує мільйони американців.
За його словами, ПВК "Вагнера" можуть поповнити "10 мільйонів американців". Цю абсурдну заяву прокоментували аналітики з Інституту з вивчення війни.
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Американці буцімто вже подали заяви
Під час розмови з журналістами, Євгєній Пригожин 9 лютого заявив, що більше не вербує до ПВК "Вагнера" зеків. Мовляв, цей процес "повністю припинений". Крім того, він додав, що наразі "виконуються всі зобов'язання" щодо вже наявних найманців.
Але ці слова – дурниці у порівнянні з черговою абсурдною заявою Пригожина. Він переконує, що до ПВК "Вагнера" заявки подали вже понад 10 мільйонів американців. Навіть якщо припустити, що всі ув'язнені у Сполучених Штатах захочуть стати "гарматним м'ясом", то цієї кількості недостатньо. Їх нараховують близько 2,1 мільйона. Недостатньо буде, навіть якщо додати до цієї кількості усіх російськомовних у країні, а їх налічують близько 4 – 4,5 мільйона людей.
Аналітики з Інституту водночас зауважили, що Пригожин, ймовірно, продовжить вербувати зеків. Просто робитиме це не настільки активно. Укладачі звіту нагадали, що про сповільнення темпів набору до ПВК "Вагнера" серед ув'язнених вони розповідали раніше. Тоді вони посилалися на статистику Федеральної служби виконання покарання. Вона демонструє, що ситуація зі скороченням кількості в'язнів у Росії стабілізувалася у період з листопада 2022 по січень 2023 року.
І тут немає нічого дивного. У Росії продовжують працювати над тим, щоб регулярні війська замінили вагнерівців там, де вони гинули пачками щодня. Таким чином вище військове керівництво прагне відійти від залежності від ПВК "Вагнера".
Втрати ворога вражають
- Ми не просто так наголосили на тому, що ворог зазнає шалених втрат. Станом на ранок 9 лютого Генштаб повідомив про 135 010 російських загарбників, які відправилися на "концерт Кобзона".
- Але це ще не все. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 3 255 танків, 6 468 бойових броньованих машин, 2 244 артилерійські системи, 463 РСЗВ, 232 засоби ППО.
- Крім того, в окупантів на 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1 967 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5 121 автомобіль і автоцистерну та 211 одиниць спецтехніки менше.