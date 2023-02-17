"Ми повністю відрізані від постачання": вагнерівці почали благати Кремль про допомогу

У ПВК "Вагнера" знову продовжують нити. Цього разу найманці бідкаються, що їм нічим воювати. Тож дуже просять Кремля надати їм озброєння, адже від постачання бойовики відрізані.

Найманці, власне, вирішили зробити це публічно. Вони виклали у мережу відео, на якому скаржилися на відрізаність від постачання. Тож дуже просять російське міноборони виправити цю ситуацію, передає 24 Канал. З озброєнням чи без – вони рано чи пізно поповнять статистику втрат.

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Бідкаються на брак боєприпасів

Щодня ми виконуємо складні бойові завдання та прикриваємо наші штурмові групи. Наразі ми повністю відрізані від постачання боєприпасів,

– бідкається один з найманців.

Він наголосив, що вагнерівці потребують боєприпасів для гаубиць, для протитанкових гармат, а також міномети.

Правда, достеменно невідомо, де саме перебувають ці найманці. Адже ані у самому ролику, ані в підписі до нього вони не афішували, на якому напрямку діють.

Завербовані звернулися до своїх "колег і друзів" з міністерства оборони Росії. Найманці висловили переконання, що на складах боєприпаси є. Тож попрохали їх передати. Причому терміново, адже вони бійцям гостро необхідні.

Вагнерівці просять міноборони надати боєприпаси: дивіться відео

Власне, у своєму заклику бойовики наголосили, що наявність боєприпасів допоможе їм зазнавати менших втрат на полі бою. Мовляв, "величезна кількість людей виживе та зможе продовжувати брати участь у бойових діях". Найманці переконані, що це повинно вплинути на весь хід війни.

Ми звільнимо вас від цієї праці, ми зробимо роботу. Допоможіть нам з амуніцією!,

– закликають вони.

Пригожин похвалив своїх посіпак

Євгєнія Пригожина попрохали відреагувати на відео своїх найманців. Він наголосив, що ролик зняли та виклали "чудові бійці". Ба більше, наголосив, що своїми діями вони аж ніяк не дискредитували російське оборонне відомство.

"Вони просто попросили у колег боєприпаси і дали детальний список необхідного. Можу сказати, що це вже дало певні результати", – похизувався він.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що репліки Пригожина – тонка критика російського оборонного відомства. Адже він заявив, що раніше особисто звертався до "офісів у Москві", щоб отримувати необхідні ресурси. Водночас намагався переконувати, що ці прохання аж ніяк не пов'язані з підриванням довіри до російських військових.

Хай там як, але його дії та слова лиш посилюють наративи про некомпетентність міноборони Росії. Мовляв, відомство гальмує діяльність вагнерівців на фронті. І таким чином Пригожин може демонструвати, що оборонне міністерство неефективне та корумповане.

Чисто, щоб ви не забули, наприкінці грудня 2022 року вагнерівці зняли інше відео. І на ньому вони активно поливали матюками начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Як то кажуть, перевзуваються вони просто на льоту.

Тим часом в'язнів продовжують вербувати

Але робить це вже не Пригожин, а російське міноборони. Так, ви все правильно прочитали. До прикладу, у в'язницю у Салаваті, що входить до складу Башкортостану, вербування відбувалися й раніше. Туди восени прилітав сам "кухар Путіна", щоб набирати зеків до війська. Але робив це добровільно. Йшли ті, хто хотів.

Але вишенькою на торті стала діяльність міноборони. Як розповідають джерела з в'язниці, приїхати представники відомства можуть у будь-який момент. Ніхто нікого не попереджає і не готує. А на війну гребуть без згоди.

Відомо, що у спецвідділі та опервідділі готують списки тих, хто служив в армії та військовозобов'язаних, передають цей список представникам міноборони. А представники військового відомства приїжджають у колонію, зачитують прізвища та одразу ж забирають для участі у війні,

– повідомляє правозахисниця Ольга Романова.

Директорка правової організації "Росія за ґратами" зауважила, що такі повідомлення надходили з низки інших в'язниць, зокрема тамбовських, волгоградських і сибірських. За наявною інформацією, наразі нагрібають лише тих, хто бодай якось тягне на військовозобов'язаного. Правда, в міністерстві обіцяють повернутися і по решту.

Правда, вона наголосила, що у цьому випадку мовиться не про вербування. Мовляв, це справжня мобілізація, яку міністерство оборони проводить уже серед ув'язнених у Росії.