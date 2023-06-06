Вербальний конфлікт "Вагнера" та російської армії переріс у бойове зіткнення, – Жданов

Конфлікт російської регулярної армії та найманців Євгєнія Пригожина з ПВК "Вагнера" триває. Якщо раніше він був на словах, то зараз протистояння переросло у бойове зіткнення.

Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, Пригожин міг поставити ультиматум військовому керівництву Росії про вихід вагнерівців з Бахмута.

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"Мабуть, вихід вагнерівців здійснювався під натиском Пригожина в ультимативній формі. Можливо, він ставив ультиматум місцевому командуванню, а, можливо, самому Герасимову: "Я завтра знімаю своїх бійців. Якщо ви не приймете ці позиції, то завтра їх займуть ЗСУ", – припустив він.

Міноборони Росії "приготувало для "Вагнера" сюрприз"

Жданов зазначив, що Пригожин масово набирав зеків та відправляв їх у бій. У Бахмуті налічувалось приблизно 30 тисяч вагнерівців. На першу лінію відправляли колишніх в'язнів, а позаду стояли бойовики з досвідом. ЗСУ розгромили ПВК "Вагнера", зараз їх трохи більше, ніж 5 тисяч.

Як говорить наші розвідка, присутність вагнерівців ще є. Міноборони Росії підготувало "сюрприз". Вони замінували шляхи виходу вагнерівців з Бахмута – дороги між позиціями та їхнім базовим табором під Бахмутом. Пригожин відправив саперів, на яких влаштували засаду,

– сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що відбувся справжній контактний бій, у результаті якого перемогли вагнерівці. Найманці Пригожина взяли у полон підполковника Романа Венівітіна.

Жданов про конфлікт "Вагнера" та регулярної армії Росії: дивіться відео

Істерика Пригожина через просування ЗСУ

Пригожин скиглив, що Берхівка, що на північ від Бахмута, контролюється ЗСУ. Він вкотре почав лаятись на військове керівництво Росії. Глава вагнерівців запросив очільників міноборони Сєргєя Шойгу та генштабу Валєрія Гєрасімова приїхати та "підняти фронт". Пригожин додав: "Якщо не зможете, то помрете героями".

Олег Жданов переконаний: це свідчить про те, що ЗСУ на північ від Бахмута успішно ведуть контрнаступальні дії та маю та продовжують просуватись вглиб оборони російських окупантів.

Думаю, не за горами час, коли Бахмут опиниться в оточенні. Знову російській армії доведеться приймати рішення: або здійснювати "жест доброї волі", або загинути під нашим вогневим впливом, або здатись у полон,

– відзначив він.

Вагнерівці взяли у полон російського комбата