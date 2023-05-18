Навіть не ліквідація: який сценарій для Пригожина буде найгіршим

Власник "Вагнера" Євгєній Пригожин звернувся до російського військового командування з проханням зробити все, аби не втратити фланги довкола Бахмута. Адже тоді може статися катастрофа для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, цього разу тон Пригожина був значно спокійнішим.

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Ймовірно, все через аудієнцію в Кремлі, про яку сам ватажок "Вагнера" нещодавно розповідав. Там його могли попросити дещо знизити "градус" конфлікту.

Чи є загроза для вагнерівців у Бахмуті

Як наголосив Ступак, поки вагнерівці намагаються просуватися у самому Бахмуті, Сили оборони України несподівано пішли вперед по околицях. У такому випадку підрозділи ПВК "Вагнера" перебувають під загрозою напівоточення.

Наші військові потихеньку обходять місто по околицях. Пригожин вже репетує, що для них може бути катастрофа, якщо окупанти не втримають фланги. Але найгірше для них буде не знищення, а полон,

– вважає Ступак.

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Як відомо, у "Вагнера" абсолютно відкидають будь-яку здачу в полон. Найманців-терористів, які це зробили, потім переважно жорстоко вбивають свої ж. Особливо кумедно буде, якщо Пригожин сам потрапить в полон через напівоточення в Бахмуті.

На думку Ступака, такий варіант був би оптимальним для Кремля. Там би точно втішилися, якби Пригожин опинився в українській в'язниці.

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