"Обстріляли вагнерівців і замінували дороги": Пригожин вчергове "наїхав" на міноборони Росії

Конфлікт між очільником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та міноборони Росії набрав нового оберту. Так, "кухар Путіна" звинуватив міністерство у тому, що обстріляли групи вагнерівців, коли ті виходили з Бахмута.

Крім цього, посіпаки російської міноборони нібито мінували тили найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пригожин знову бідкається про російське міноборони

Власник ПВК "Вагнера" наголосив, що російське міністерство оборони біля населених пунктів Опитне та Озарянівка, що на окупованій Донеччині, замінували дороги, якими його посіпаки мали виходити з Бахмута. Як доказ він опублікував фото, де в дуже поганій якості видно людей, що, ймовірно, кладуть міни.



Війська міноборони Росії мінують дороги вагнерівців / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Згодом, коли найманці Пригожина це помітили, вони вирішили розмінувати ці дороги. Але по них буцімто відкрили вогонь, тому вони мусили припинити свої роботи.

Як доказ "кухар Путіна" опублікував коротке відео, де дійсно чути стрільбу. Пригожин також звинуватив у цій дії російське міноборони.

По вагнерівцях стріляють, коли вони розміновують дороги: дивіться відео

Усі деталі інциденту його військові розписали у рапорті. У ньому зазначили, що особистий склад нібито не постраждав, однак пошкодження отримав російський БТР "Урал".



Рапорт ПВК "Вагнера" до Пригожина / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

До того ж посіпаки Пригожина "застосували відповідні заходи" до "військовослужбовців міністерства оборони Росії". Вони також виявили командувача цієї групи, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Вагнерівці взяли у полон полковника міноборони Росії

Згодом у мережі з'явилося відео де вагнерівці стверджують, що взяли у полон підполковника російської армії. За їхніми словами саме він наказав обстріляти автомобіль вагнерівців, коли ті відходили з Бахмута.

Вагнерівці взяли у полон підполковника збройних сил Росії: дивіться відео

Цей чоловік почав виправдовуватися, що нібито обстріляв вагнерівців "через особисту неприязнь". Попри це він "зізнався", що роззброїв групу ПВК "Вагнера".

Найманців ПВК "Вагнера" вибили з частини Бахмута