У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, – Politico
Джерело:Politico
ПВК "Вагнера" – це російська військова структура, яку комплектують найманцями. Депутати Європарламенту хочуть включити її до списку терористичних організацій.
До речі, нещодавно у ПВК "Вагнера" раптового оголосили про набір лікарів та медсестер для роботи в зоні бойових дій в Україні. За це їм обіцяють платити до 500 тисяч рублів.
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У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
Як стало відомо, депутати Європарламенту надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді.
Депутати Європарламенту вважають, що ПВК "Вагнера" потрібно визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.
Що відомо про ПВК "Вагнера"
- Приватна військова компанія "Вагнер", якою керує Євген Пригожин, і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.
- Колишній командувач американської армії в Європі генерал Бен Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу, що думає про "вагнерівців" та чи зможуть ці найманці суттєво вплинути на хід війни.
- Ходжес вважає, що Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії.
- Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що Пригожин відчайдушно бореться за владу в Росії. Для просування своїх позицій у Кремлі йому необхідна будь-яка перемога на полі бою в Україні.
- До речі, Пригожин відкрив у Санкт-Петербурзі офіс ПВК "Вагнера".
- У Кремлі посилюється протистояння між представниками різних груп силовиків. Одну з них презентує глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який своїми силами намагається захопити Бахмут.
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