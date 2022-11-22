У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, – Politico

ПВК "Вагнера" – це російська військова структура, яку комплектують найманцями. Депутати Європарламенту хочуть включити її до списку терористичних організацій.

До речі, нещодавно у ПВК "Вагнера" раптового оголосили про набір лікарів та медсестер для роботи в зоні бойових дій в Україні. За це їм обіцяють платити до 500 тисяч рублів.

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У ЄС можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Як стало відомо, депутати Європарламенту надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді.

Депутати Європарламенту вважають, що ПВК "Вагнера" потрібно визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

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