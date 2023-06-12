У ПВК "Вагнера" допомагають ЗСУ знищувати російських військових: підполковник назвав кротів

З кожним днем ми виявляємо все більше доказів конкуренції між вагнерівцями та регулярними військами Росії. Цікаво, що оточення Пригожина навіть здавали позиції окупантів нашим військовим.

Про те, що вагнерівці зливають Збройним Силам України позиції російського війська розповів підполковник і колишній командир 72-ї бригади армії Росії Роман Веневітіну своєму телеграмі, передає 24 Канал. Якщо йому вірити, то верхівка ПВК Пригожина моментами грали на руку нашим захисникам.

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ПВК "Вагнера" допомагає ЗСУ

Мало того, що Пригожин заробляє мільярди на нашій (російській – 24 Канал) армії з 2006 року, постачаючи харчування за контрактами МО... верхівка Вагнера ще й зливала позиції наших збройних сил ворогові (ЗСУ – 24 Канал)! Так, саме так. Це б багато чого пояснило,

– зазначив він.



Вагнерівці зливають позиції російських військових ЗСУ / Скриншот

За словами Веневітіна, у ПВК "Вагнера" спостерігається кадровий голод. І це попри те, що "в інтересах Пригожина працюють цілі ботоферми". За словами російського військового, "сцени "розмінування" можна кваліфікувати, як псування армійського майна".

Вагнерівці не лише здають своїх, а й ґвалтують