Тактика піхотних валів: чи може Росія окуповувати інші міста за "бахмутським лекалом"
Окупанти вже понад рік не мають успіхів на фронті. Навіть залякування та покарання не допоможуть ворогу повторити операцію ПВК "Вагнера" із захоплення Бахмута в інших містах України.
Адже зараз у вагнерівців зовсім інший рівень підготовки та мотивації. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, додавши, що "Вагнера" наразі здебільшого злочинці.
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ПВК "Вагнера" вже не ті
Однак раніше було й багато професіоналів. Адже ПВК "Вагнера" – це компанія, яка заробляла гроші в Сирії та Африці.
Це, як правило, були найкращі спеціалісти. З самого початку вони формувалися так: люди з бойовим досвідом, спецпризначенці, десантники,
– сказав народний депутат.
Костенко зауважив, у ПВК їх усіх заманювали соціальною допомогою та великими коштами, обіцяючи, що ті не будуть ні за що відповідати.
Туди йшли солдати "удачі". Було ж два "Вагнера": окремо злочинці, окремо "породисті" вагнерівці,
– пояснив Роман Костенко.
Окупанти не зможуть повторити Бахмутський сценарій
Він сумнівається, що вагнерівці виконуватимуть завдання як раніше, коли їх дискредитують. Крім того, керівництво Росії навряд чи змусить тисячі мобілізованих "битися в стіну" як було в Бахмуті.
Костенко припустив, чи зможуть окупанти досягнути успіху на фронті: дивитися відео
Якусь частину можна, але в таких кількостях, як вмирали у Бахмуті, я дуже сумніваюся. Адже немає Євгенія Пригожина та Дмітрія Уткіна, а вони відігравали великий фактор,
– наголосив Роман Костенко.
Тому, на його думку, не буде вже атак, зокрема масових, коли окупанти захоплюватимуть українські міста. Адже ПВК "Вагнера" вже не в тому складі й не мають достатньої потужності.
Що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку
- Офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко розповів, що українським військовим важливо тримати під вогневим контролем трасу Опитне – Курдюмівка. Навіть 50 – 100 метрів даються дуже важко, позаяк територія прострілюється.
- Також відомо, що на Бахмутському напрямку росіяни готуються відступати на трасу Горлівка – Бахмут. Сили оборони відрізали залізничне сполучення окупантів, яке було для росіян однією з логістичних гілок.
- 21 жовтня українські прикордонники розбили російських військових. Адже ті намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу.