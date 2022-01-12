П'яна їзда і не перший скандал: що відомо про поліцейського В'ячеслава Єфтенія

Високопоставлений офіцер одеської поліції В’ячеслав Єфтеній набув всеукраїнської "слави" 10 січня. А все через інцидент у Чернівцях, де його піймали п’яним за кермом.

Примітно, що чоловік уже не вперше потрапляє у скандал. Журналісти зібрали з відкритих джерел доступну інформацію про В'ячеслава Єфтенія.

Початок історії Начальник управління стратегічних розслідувань поліції Одеси попався п'яним за кермом

Що відомо про В'ячеслава Єфтенія – копа, якого піймали нетверезим за кермом

До листопада 2011 року В'ячеслав Єфтеній був заступником начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю на Волині. Аж раптом його підлеглого взяли на хабарі у 10 тисяч доларів за "кришування" контрабанди. Єфтеній тоді втратив посаду – ненадовго.

У 2014 він став начальником Житомирського УБОЗ. Улітку 2015 перевівся у Рівненську область, і, за інформацією "Слідство.інфо", став начальником управління захисту економіки. Там Єфтенія не раз звинувачували у "кришуванні" нелегального бурштинового видобутку. І от у 2016 поліцейському оголосили про підозру та відсторонили від посади (що він неодноразово оскаржував). Чим закінчилася ця історія – невідомо.

Наступний гучний скандал розгорівся навколо Єфтенія під час атестації копів. Він сам і обоє його заступників "занедужали" на час співбесід у березні 2016. І хоча Єфтенія бачили у робочому кабінеті, він виправдався: прийшов забрати речі до лікарні. За його ж словами, лікувався він від "урологічної проблеми", але – довідку від медиків приніс із геть іншим діагнозом.

Хай там як, а на жодне з 5 запрошень на співбесіду до апеляційної атестаційної комісії В'ячеслав Єфтеній так і не з'явився. Місцева комісія рекомендувала його звільнити. А проте цього так і не сталося – ні тоді, ні пізніше. Чоловік досі працює у поліції. Зокрема, у 2020 році очолив управління стратегічних розслідувань Одеської області.

Коротко про скандал з Єфтенієм і нетверезим водінням

8 січня у Чернівцях патрульні зупинили Mercedes G 63 AMG. Саме за його кермом (а, як писала "Думская", автівка ця коштує 200 тисяч євро, але в декларації чиновника її немає) перебував нетверезий полісмен В'ячеслав Єфтеній.

У мережі є відео, яке засвідчило, що після зупинки Єфтеній намагався домовитися з патрульними, заявляв про своє звання та посаду, пропонував посадити дружину за кермо замість себе тощо. І при цьому відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. У підсумку йому виписали штрафи за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

у поліції заявили, що В'ячеслав Єфтеній зараз не працює (тобто не є керівником управління стратегічних розслідувань), а перебуває у відпустці задля догляду за дитиною.

Єфтеній і поліція у Чернівцях: відео, яке спричинило гучний скандал