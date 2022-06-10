П'яні окупанти на вантажівці відлетіли у кювет: місцеві шкодують, що ніхто не загинув

Російські окупанти уже понад три місяці "хазяйнують" на захоплених територіях Херсонської області. Втім ставлення місцевих мешканців до них, м'яко кажучи, залишається вкрай негативним.

Так, на тимчасово окупованій Херсонщині п'яні загарбники на вантажівці відлетіли у кювет, а їхнє авто перекинулося. Місцеві під'їхали уточнити, чи є у цій ДТП жертви серед росіян, й отримавши негативну відповідь дуже засмутилися.

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Мешканці Херсонщини розчарувались, що росіяни не загинули у ДТП

Відео інциденту у Херсонській області оприлюднив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у телеграмі. У ньому видно, як перекинута вантажівка окупантів, маркована літерою "Z", валяється на узбіччі.

До місця ДТП, записуючи відео, під'їхала жінка. Вона поцікавилась, чи є серед росіян постраждалі, і чи їм потрібна "допомога". На що їй відповіли, що жертв немає, й жартома запропонували придбати перекинуту вантажівку, як металобрухт.

Жінка "подякувала" за пропозицію й рушила далі. Від'їжджаючи від місця інциденту, у машині пролунали епічні й промовисті фрази:

А чому ніхто не здох? Дуже шкода, дуже шкода,

– закінчується такими словами відео.

Як мешканці Херсонщини ставляться до російських окупантів: дивіться промовисте відео

До слова, Денис Казанський підкреслив, що скільки б окупанти не розповідали про так звану "споконвічно руську Таврію", реальне ставлення до них у регіоні – це поєднання ненависті та відрази. Місцеве населення ставиться до російських загарбників абсолютно вороже.

Останні новини з Херсонщини: коротко

Російські окупанти почали мінувати Херсонську область радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття. При спробах встановити такі загородження старими мінами, що підлягали утилізації, декілька саперів-загарбників самі ж на них і підірвалися.

Разом з тим на Херсонщині Збройні Сили України пішли у контрнаступ й знищили близько однієї російської батальйонної тактичної групи. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович, підкресливши, що у росіян, схоже, не вистачає військ, адже вони перекидають сили на Запорізький напрямок.

Тим часом російські окупанти у Херсоні роздали місцевим колаборантам по 10 тисяч фальшивих рублів. Таку фейкову "винагороду" зрадники України отримали за участь у так званому "соціологічному опитуванні", покликаному підготувати регіон до псевдореферендуму, продемонструвавши буцімто "підтримку" Росії місцевим населенням.

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