Організатор "п'яних вечірок" Андрій Ярина вийшов з-під варти: за хлопця внесли заставу

Організатор "п'яних вечірок" у Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти. За хлопця внесли заставу у розмірі 272 500 гривень.

Раніше з-під варти випустили двох інших організаторів "п'яних вечірок" – Ярослава Домбровського та Олега Захарова. Тоді підозрювані вийшли під заставу у розмірі 402 тисячі гривень кожен.

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У Київській обласній прокуратурі, на запит журналістів Суспільного, зазначили, що під час нещодавнього судового засідання прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу Андрію Ярині у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд зрештою задовольнив клопотання прокурора, хоча й частково.

Рішенням суду йому (обвинуваченому – 24 Канал) продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти,

– наголосили в Київській обласній прокуратурі.

Водночас обвинуваченого суд зобов'язав носити електронний засіб контролю і заборонив залишати місце проживання без дозволу. Крім того, Андрію Ярині заборонено спілкуватися зі свідками або потерпілими у цій справі, і він повинен здати свій паспорт на зберігання.

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