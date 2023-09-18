На кордоні з Польщею затримали нетверезого водія: він виявився інспектором ДПСУ
Джерело:ZAXID.NET
На Львівщині правоохоронці зупинили авто, за кермом якого перебував п'яний український прикордонник. Суд покарав чоловіка за керування авто у нетверезому вигляді.
На Львівщині правоохоронці зупинили авто, за кермом якого перебував п'яний водій. Згодом з'ясувалося, що чоловік працює прикордонником.
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Рухався на авто нетверезим поблизу польського кордону
Інцидент трапився 25 серпня близько 04:00 у селі Боберка, що розташований на кордоні із Польщею. Прикордонник у нетверезому стані керував авто Volkswagen Golf. Поліцейські одразу помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік мав почервонілу шкіру обличчя, з ротової порожнини відчувався різкий запах спиртного. Правоохоронці запропонували пройти перевірку на Драгері, однак порушник відмовився.
Як покарали порушника
Турківський районний суд Львівщини визнав винним прикордонника у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Сам чоловік підтвердив свою провину.
Тепер він має виплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також прикордонник не зможе керувати автомобілем протягом року.
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