П'ятеро українських військових отримали поранення на Донбасі
Джерело:Штаб ООС
На Донбсі за добу 29 жовтня отримали поранення одразу 5 українських захисників. Проросійські окупанти 19 разів проігнорували домовленості про режим тиші.
В штабу ООС кажуть, що поранених військових одразу доправили до лікарні. Зараз їхній стан медики оцінюють як задовільний.
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Українські військові кажуть, що найманці один раз застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли сили противника:
- Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- У бік Зайцевого – двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Майорська та Новотошківського – застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- Біля Новоселівки – здійснили обстріл з мінометів калібру 82 міліметри.
- В напрямку Катеринівки – стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Біля Водяного українські війська потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Біля Мар'їнки обстріл вели з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Павлополя окупанти стріляли з гранатометів.
Найманці задіяли безпілотники
Російські окупаційні війська задіяли безпілотники. З їхньою допомогою ворог скинув постріли ВОГ-17 в районі Станиці Луганської та Павлополя. Окрім того, "Орлан-10" перетнув лінію розмежування на Луганщині.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– повідомили у штабі ООС.
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Зазначимо, що 28 жовтня на Донбасі теж не обійшлось без поранених захисників України. Двоє воїнів постраждали під час обстрілів і їх доправили до лікарні. Медики оцінили їхній стан як середньої важкості.