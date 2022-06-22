П'ятеро жінок під Балаклією загинули внаслідок російського мінометного обстрілу

Російські окупанти продовжують гатити по мирних містах України. Вони нищать не лише інфраструктуру, а й вбивають цивільних.

Мінометний обстріл під Балаклією – 5 жінок загинули

Так, сьогодні, 22 червня, росіяни атакували з міномету село Пришиб Ізюмського району. На жаль, внаслідок атаки загинули п'ятеро жінок. Про це розповів очільник Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський.

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Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку,

– сказав Масельський.

Зазначається, що обстріл під Балаклією, що на Харківщині, був близько 13:30.

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