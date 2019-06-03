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      П'ятирічному хлопчику стріляли у голову: відомі імена підозрюваних поліцейських

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      Стрілянина у 5-річного хлопчика: двом поліцейським повідомили про підозру
      Стрілянина у 5-річного хлопчика: двом поліцейським повідомили про підозру / Ілюстративне фото Нацполіції

      Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділку, які з вогнепальної зброї поранили 5-річного хлопчика. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько.

       Сьогодні Голосіївський районний суд Києва обиратиме їм запобіжний захід. Прокурори просять для поліцейських лише домашній арешт.

      Читайте також: Стрілянина в 5-річного хлопчика на Київщині: у дитини повністю роздроблений череп

      Слідчі встановили, що 31 травня під час відпочинку двоє поліцейських вживали спиртні напої, повідомляють у прес-службі прокуратури Київської області.

      Після того вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      За словами бабусі, слідчі не можуть встановити, хто саме із двох поліцейських стріляв, бо вони нічого не пам'ятають через сильне алкогольне сп'яніння. Досудове розслідування триває. Стан хлопчика вкрай важкий. 

      Що відомо про стрілянину у  5-річного хлопчика?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний потрапив напередодні до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли 2 поліцейських, які на той момент були п’яними. Їх вже затримали. Самі ж правоохоронці переконували, що хлопчик підсковзнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики дати не можуть. Стан малюка вкрай важкий. У дитини повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. 

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      Джерело: 24 канал
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