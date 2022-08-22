База окупантів "п'ятнашка" палає вже кілька годин: показуємо на карті її розташування

Зранку 22 серпня потужні вибухи пролунали на базі окупантів "п'ятнашка", що на околицях Донецька. Показуємо на карті, де вона розташована та розповідаємо все, що наразі відомо.

Про пожежу на базі ворога розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. Він зазначив, що мовиться про знищення батальйону "п'ятнашка", який з 2014 року брав активну участь у війні на Луганщині.

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Знову курили там, де не можна

Сергій Гайдай, з властивою йому іронією, пожартував, що ворог знову вирішив "необережно покурити". Внаслідок цього загарбники добряче поплатились як живою силою, так і технікою.

Як зазначив глава ОВА, внаслідок вибухів і пожежі вже зафіксовано безліч "двохсотих" і "трьохсотих". Крім того, на брухт перетворилась техніка, яку ворог використовує для атаки як мирного населення, так і наших військових.

Додамо, що самі вибухи пролунали близько 04:00. Причому вони були надзвичайно потужними, тому розбудили ледь не половину населення Донецька. Містяни тоді повідомляли про те, що у повітря здіймаються снаряди та розлітаються вусібіч.

Де розташована база "п'ятнашка"

Вороже угруповання базувалося поблизу гіпермаркету "Сігма Ленд", раніше там був "Ашан". Сам супермаркет розташований у Макіївці, на 114 кілометрі автодороги Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.

Де базувалося угруповання "п'ятнашка" у Донецьку: дивіться на карті

Зауважимо, що відповідне розташування підтверджують росЗМІ. Вони вже опублікували низку новин, а також відео, на яких наголошують на тому, що ЗСУ атакували склади поблизу колишнього "Ашану". Оскільки у Генштабі цю інформацію ще не підтвердили, а також не спростували, то ми наразі обмежимось версією Сергія Гайдая.

Що відомо про угруповання "п'ятнашка"

Передовсім слід розуміти, що це незаконне збройне формування ворога. До нього входили здебільшого абхази. А створили його у 2014 році спеціально для участі у війні на Сході України. Це угруповання входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил країни-агресорки.

На початку у "п'ятнашки" була охоронна функція. Її бійці стерегли блокпост на вулиці Стратонавтів неподалік Донецького аеропорту. А вже у червні 2015 року вони спільно з іншими військовими намагалися захопити Мар'їнку. Тоді нашим захисникам атаку ворогів вдалося відбити.

Зауважимо, що у травні 2018 року вдалося ліквідувати командира батальйону "п'ятнашка" олега мамієва на прізвисько "мамай". Перетворили його на "двохсотого" під час боїв у Авдіївській промисловій зоні.

Угруповання "п'ятнашка" поповнить свіжі втрати ворога. А поки ми пригадаємо здобутки ЗСУ на Півдні за минулу добу. Там нашим військовим вдалося знищити:

20 окупантів;

корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С";

самохідну гаубицю "Мста-С";

2 пускові установки С-300;

"Небо-М" – мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів;

2 буксировані міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

радіолокаційну станцію підсвітлення.

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