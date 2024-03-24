Очевидно, що такі історичні промови з боку російської влади не виникають з нічого. Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський припустив 24 Каналу наступні плани Росії.

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До чого готують росіян

Недавно Дмітрій Пєсков заявив, що так звана "специальная военная операция" в Україні вже стала війною. Мовляв, щойно Захід втрутився, для росіян це й стало війною. Така заява повністю виказала плани Росії.

Пєсков проговорився. Напевно, не був в курсі розкладу. Буквально за кілька годин до теракту він зробив історичну заяву, що вже не "СВО", а війна. Якщо війна, вони можуть різні речі робити. Навіть формально оголосити Україні війну. Хоча це не має жодного значення, вони роблять це вже 10 років,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, після теракту у "Крокус Сіті Хол" Росія планує посилити репресії російського народу з метою оголошення масштабної мобілізації. Також Кремль спробує виправдати бомбардування українців тим, що у стрілянині буцім знайшли "український слід", і тому атаки по території України цілком логічні.

Зверніть увагу! Російська влада сказала, що нападники після скоєння злочину на автівках начебто їхали до кордону з Україною. Утім, це спростували у Білорусі. Там заявили, що допомагали затримувати терористів, і відбулося це саме на російсько-білоруському кордоні.

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