Очевидно, что такие исторические речи со стороны российских властей не возникают из ничего. Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский предположил 24 Каналу следующие планы России.

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К чему готовят россиян

Недавно Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине уже стала войной. Мол, только Запад вмешался, для россиян это и стало войной. Такое заявление полностью выдало планы России.

Песков проговорился. Наверное, не был в курсе расклада. Буквально за несколько часов до теракта он сделал историческое заявление, что уже не "СВО", а война. Если война, они могут разные вещи делать. Даже формально объявить Украине войну. Хотя это не имеет никакого значения, они делают это уже 10 лет,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, после теракта в "Крокус Сити Холле" Россия планирует усилить репрессии российского народа с целью объявления масштабной мобилизации. Также Кремль попытается оправдать бомбардировки украинцев тем, что в стрельбе будто бы нашли "украинский след", и поэтому атаки по территории Украины вполне логичны.

Обратите внимание! Российские власти сказали, что нападавшие после совершения преступления на автомобилях якобы ехали к границе с Украиной. Впрочем, это опровергли в Беларуси. Там заявили, что помогали задерживать террористов, и произошло это именно на российско-белорусской границе.

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