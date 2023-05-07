Пєсков мило поспілкувався з Пугачовою, яка нібито проти війни: які наслідки його чекають

Нещодавно російська співачка Алла Пугачова, яка начебто не підтримує війну в Україні, приїхала в Росію на похорон дизайнера Валєнтіна Юдашкіна. Туди ж прийшла "балакаюча голова" Кремля Дмітрій Пєсков, який поцілував Пугачовій руку та сказав, що радий її бачити.

Пєсков розуміє, що незабаром у російській політиці будуть зміни, тому вже відновлює зв'язки. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Пєсков діє "і нашим, і вашим"

Світан зазначив, що це абсолютно прогнозований розвиток ситуації. Пєсков вже далеко не перший рік у російській політиці, тому відчуває, що незабаром у Росії будуть великі зміни.

Пєсков розуміє, куди рухається Росія. Він намагається відновити зв'язки, щоб потім залишитись на плаву та не опинитись під великим ударом. Він "і нашим, і вашим". Вони (росіяни – 24 Канал) вже практично всі включились та шукають шляхи відходу,

– вважає він.

Військовий експерт припустив, що російська спільнота спокійно відреагує на миле спілкування Пєскова із Пугачовою. Росіяни починають шукати способи "викрутитись", тому у цій ситуації навіть заздрять речнику Кремля.

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