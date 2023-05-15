"Росія – васал Китаю": у Путіна відреагували на заяву Макрона

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон висловив думку про те, що Росія стала все більше залежати від Китаю. Цю заяву жодним чином не змогли оминути в Кремлі.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зауважив, що Росію і Китай поєднує так звана "взаємна вигода". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві не хочуть визнавати свою залежність від Пекіну

Пєсков заявив, що відносини Росії з Китаєм "мають характер стратегічного й особливого партнерства". Крім цього, він зазначив, що між країнами "немає якоїсь залежності від когось"

Кремлівський прихвостень також підкреслив, що Пекін та Москва враховують свої спільні інтереси й нібито мають "близькість світогляду щодо міжнародних справ". За його словами, це проявляється у "спільному неприйнятті чужої думки щодо розвитку відносин між країнами".

Китай все більше прив'язує до себе Росію

Відносини між Росією і Китаєм наразі трохи погіршилися. Показовим стало те, що на сакральний для кремлівської влади "Дєнь Побєди" Путіна не привітав китайський очільник Сі Цзіньпін. Ба більше, про парад у Москві не згадували навіть у ЗМІ Китаю. Крім цього, Китай напочатку травня на Генасамблеї ООН вперше прийняв резолюцію, у якому Росію назвали агресоркою . Це доводить, що між Москвою та Пекіном не все настільки добре, як про це говорять путінські посіпаки.