"Накладки неминучі": Пєсков раптово визнав, що війна проти України йде не по плану

Дмітрій Пєсков відповів на деякі питання пропагандистських медіа Кремля. Він зізнався, що Росія не збирається припиняти агресію проти України.

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що наговорив Пєсков

Кремлівський посіпака заявив, що через війну "деякі накладки неминучі". Він спробував пояснити проблеми "масштабом спецоперації" та запевнив, що міноборони країни-агресорки та інші російські відомства нібито провели гігантську роботу.

Пєсков заявив, що Путін кілька разів на добу обговорює російсько-українську війну з Сергєєм Шойгу. Крім цього представник Кремля зробив цинічну заяву. За його словами, Росія продовжує бойові дії, бо Москва нібито не бачить прогресу у мирному процесі навколо України.

Також Пєсков допустив зустріч російського диктатора з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Однак дата на цей час не узгоджена.

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