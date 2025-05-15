У Кремлі дали остаточну відповідь, чи поїде Путін на переговори із Зеленським

Речник очільника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін не поїде на переговори з Україною в Туреччині, які мають відбутися 15 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи поїде Путін до Туреччини

Журналісти запитали у Дмітрія Пєскова, чи є шанс, що Владімір Путін все ж буде присутній на переговорах у Туреччині.

На це запитання речник очільника Кремля відповів заперечно.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував склад російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Сам Владімір Путін, вочевидь, вирішив не їхати, а натомість відправити на зустріч Владіміра Мединського, Міхаіла Галузіна, Ігоря Костюкова та Алєксандра Фоміна.

До слова, Мединський (уродженець Черкащини) і Фомін були у складі переговорних делегацій й у 2022 році.

Згодом склад делегації Росії на переговорах прокоментував Володимир Зеленський. Президент України після прибуття до Анкари заявив, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Глава держави додав, що подальші кроки буде вирішено після зустрічі з Реджепом Ердоганом, адже наразі "потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат".

Як повідомляють ЗМІ, окрім Зеленського до Туреччини прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, своєю відмовою від зустрічі в Стамбулі Путін руйнує головну пропагандистську тезу Росії про нібито небажання України сідати за стіл переговорів і завершити війну. Буданов підкреслив, що Володимир Зеленський зробив рішучий крок та прямо сказав "все, я приїжджаю". Як наслідок, тепер росіяни не зможуть перекрутити це.